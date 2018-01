Čeprav obstaja načelen dogovor, da bo repatriacija končana v dveh letih, ena izmed največjih begunskih kriz še zdaleč ni rešena, čeprav se je Mjanmar obvezal, da bo ponovno zgradil požgane domove Rohingov. Ti ostajajo še naprej razkropljeni v več državah jugovzhodne Azije. Največ jih je v sosednjem Bangladešu. Tja se je še pred veliko vojaško ofenzivo v mjanmarski zvezni državi Rakhine odpravila 15-letna Rahima. Mama jo je hotela leta 2012 zavarovati pred lakoto in jo spraviti na varno k očetu. Do njega nikoli ni prišla. Sprva je našla zatočišče v begunskem taborišču v Bangladešu, kjer pa jo je teta za 300 dolarjev prodala agentu, ki jo je nameraval prodati naprej kot nevesto moškemu v Indijo. Begunska taborišča v Bangladešu so po poročanju človekoljubnih organizacij v preteklih letih postala prizorišče vse bolj množičnega trgovanja z ljudmi. Ko so mlado Rahimo prodali agentu, se sprva ni počutila kot žrtev. »Samo sledila sem mu v Kalkuto. Nisem poznala nobenega od indijskih jezikov, a sem mislila, da bom varna,« je dejala po poročanju fundacije Thomson Reuters. Agent jo je slednjič prodal moškemu, ki je bil le malo starejši od njenega očeta. Ta jo je v svojem domu kmalu začel zlorabljati in mučiti. »Tepel me je z električnimi kabli in mi ni dovolil, da odidem, rekoč, da me je kupil.« Rahimi je slednjič uspelo zbežati. Zatočišče je našla v enem izmed zaselkov Rohingov, ki so vzniknili v Indiji. Primer Rahime ni edini, čeprav po statistikah Visokega komisariata za begunce ne obstaja niti en uradni zaznamek primera, v katerem bi bilo dekle iz Mjanmara v Indijo prodano za nevesto. Vendar pa človekoljubne organizacije sprejemajo vse več deklet, ki jim je uspelo zbežati njihovim dodeljenim možem. Zdaj jih poskušajo združiti z njihovimi družinami, a to je zaradi pomanjkljivih evidenc beguncev zelo težavno. Od več kot 40.000 Rohingov v Indiji jih je tam denimo uradno kot beguncev registriranih zgolj 17.000. Vsaj v primeru Rahime jim je uspelo vzpostaviti stik z njeno mamo. Vendar vrnitev v domovino zanjo ne pomeni lahke odločitve. »Kot služkinja zdaj tukaj zaslužim 15 evrov. Kdo me bo nahranil, če se vrnem k mami?« se sprašuje.