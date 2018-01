Pot od nogometaša do politika je bila dolga in presenetljiva. Pri obeh odločitvah ga je vodila skozi slum Clara Town na obrobju prestolnice, kjer je Weah odraščal. Medtem ko mu v šoli ni šlo najbolje od rok, je bil toliko bolj vešč v nogometu, glavnem športu mladih v slumih prestolnice Monrovia. Med igro v državni ligi so odkrili njegov talent, ki ga je v poznih osemdesetih letih za prgišče današnjih transfernih vsot slednjič pripeljal v Evropo. Igral je pri Monacu, Paris Saint-Germanu, Milanu, Chelseaju, Manchester Cityju in Marseillu. Po končani karieri se je leta 2005 vrnil v Liberijo in ustanovil lastno stranko. Medtem ko se je dvakrat neuspešno potegoval za predsedniško mesto, je nadaljeval s svojimi dobrodelnimi aktivnostmi iskanja mladih nogometnih talentov, pri katerih pa je vztrajal, da nadaljujejo s šolanjem. Lani mu je v tretjem poskusu vendarle uspelo postati predsednik, predvsem s poudarjanjem, da bo onemogočil korupcijo v državi, poskrbel za gospodarski vzpon ter državljanom zagotovil brezplačno šolstvo in zdravstvo. S temi cilji mu je uspelo zbrati več kot 60-odstotno podporo volilcev – njegova glavna volilna baza so bili predvsem ljudje iz slumov – ki so bili razočarani, ker je predsednici Ellen Johnson Sirleaf spodletelo pri spopadanju s korupcijo. Preden se je George Weah preselil v predsedniško palačo, je bil ponovno na stadionu, na katerega so se zgrnile velike množice, da bi slišale, kaj bo povedal ob svoji zaprisegi: ni jim obljubljal gospodarskih čudežev čez noč, temveč jih je pozval, naj pomagajo pri vzpostavljanju takšne države, kot si jo sami želijo.