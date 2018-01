Kot je na novinarski konferenci povedal pomočnik direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) David Antolovič, je združbo, v kateri so bili po dozdajšnjih podatkih še 30-, 31- in 35-letni državljan z območja Ljubljane, 67-letni državljan z območja Maribora, 66- in 75-letna državljana iz območja Kopra ter 35-letni državljan BiH, vodil 33-letni državljan Slovenije z območja Ljubljane. Ali je bil vodja eden izmed dveh prijetih moških, ki ju je policija v sredo prijela na krožišču pri Žalah, na NPU v tej fazi postopka še ne želijo povedati.

Droge bi peljali s katamaranom Hudodelska družba, v kateri so bile naloge zelo natančno in hierarhično določene, je imela po dozdajšnjih ugotovitvah NPU, ki je izvajal preiskavo, namen v Slovenijo z Balearskega otočja (špansko otočje v zahodnem delu Sredozemskega morja) preko Italije prepeljati večjo količino prepovedanih drog. Te so nameravali prepeljati s pomočjo katamarana. Na podlagi informacij o nameri združbe je policija dobila sodno odredbo za izvedbo osebnih in hišnih preiskav. Te so začeli izvajati v sredo zjutraj, pri čemer so po besedah Antoloviča pred blokom, v katerem naj bi izvedli eno od preiskav, v avtomobilu opazili dva osumljenca. Namesto, da bi ustavila, sta pospešeno zapeljala proti krožišču na Žalah, a so ju kriminalisti dohiteli in ju poskušali ustaviti. Znakov policije nista upoštevala in sta z vožnjo nadaljevala. Pri samem krožišču ju je nato prestreglo drugo civilno vozilo policije, v katerega sta se osumljenca namerno zaletela. Ker vožnje nista mogla več nadaljevati, so avtomobil obstopili policisti, iz njega izvlekli osumljenca in jima odvzeli prostost.