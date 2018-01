Oboleli z ošpicami je 4. januarja spremljal svojega otroka na pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, za bolezen pa ni vedel. Inkubacijska doba za ošpice traja tri tedne in se je iztekla v četrtek. V tem času ni ni zbolela nobena od oseb, ki so bile v kontaktu z obolelim.

»Šele včeraj zvečer smo si oddahnili in danes pravzaprav praznujemo. Danes je zelo lep dan za našo kliniko,« je v izjavi za medije dejala Megličeva in dodala, da bi lahko bolezen potekala zelo težko, celo ogrožajoče za te hudo bolne otroke z okvarjeno imunostjo.

Ob tem je opozorila, da so lahko preprečili obolenja le v sodelovanju z infekcijsko kliniko in epidemiologi. »Z obolelim je bilo na pediatrični kliniki v stiku 194 otrok in 266 spremljevalcev. Od tega so okrog 80 otrok prepoznali kot zelo ogrožene, 50 so jih zaščitili z imunoglobulini,« je pojasnila.