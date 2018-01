Lani je navdušila s prečudovito balado ‘COLOUR ME’, letos pa bo nastopila s pesmijo ‘V NEBO’ za katero je tako kot lani napisala besedilo in vokalno melodijo. Pesem je prvotno napisala v angleščini s producentom Hansom Kristjanom Aljasom in ta je takoj vzbudila pozornost založbe s katero sodeluje ter za katero so se potegovale tudi druge države.

Na vprašanje kako je do tega prišlo je Ina odgovorila: Le teden dni pred rokom za oddajo pesmi za EMO sem dobila inspiracijo za pesem in sem jo enostavno morala posneti. Prvotno sem jo napisala v angleščini in nosi naslov GLOW, nato pa sem napisala še slovensko besedilo, ki sedaj nosi ime V NEBO. Pesem sem prijavila na EMO, angleško verzijo pa sem dala v poslušanje tudi založbi s katero sodelujem. Nad njo so bili takoj navdušeni in predlagali, da jo pošljemo tudi drugim državam. Le teden dni po tem, ko sem izvedela, da sem sprejeta na Emo pa so dobili odgovor iz Litve, da bi njihova finalistka želela nastopiti z mojo pesmijo in se nato z njo v primeru zmage potegovati na Evroviziji. Bila sem seveda počaščena, da tudi drugi izvajalci vidijo potencial v moji pesmi a na koncu sem se le odločila, da želim z njo nastopiti sama. Kasneje so bila zanimanja tudi iz drugih držav a sem odločitev že sprejela. Mislim, da sem se odločila prav in upam, da bo všeč tudi slovenskemu občinstvu. Veliko mi pomeni, da ohranim stik s slovensko publiko tako da že komaj čakam, da stopim na oder EME.

F: https://www.facebook.com/InaShaiMusic/