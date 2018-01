Jernej Lorenci: Vsi smo mali, ubogi bogovi

Režiser Jernej Lorenci je prvi slovenski dobitnik najvidnejše evropske gledališke nagrade na festivalu Premio Europa per il Teatro v Rimu. Rojen Mariborčan, letnik 1973, se je uveljavil na svetovnih odrih, tudi v gledališčih nekdanje Jugoslavije od Zagreba do Beograda in sarajevskega vojnega gledališča, ter kot profesor na AGRFT v Ljubljani. Rad ima akademijo in študente, četudi ga je pred leti eden od študentov v preddverju akademije zabodel z lovskim nožem, tako da bi Lorenci izkrvavel, če ga v bolnišnici ne bi rešili.