Okrogla miza Gospodarstvo mladim V. »Na mladih gospodarstvo stoji!« je namenjena mladim, ki svojo izobraževalno in poklicno pot še iščejo. Kot so zapisali organizatorji, so starajoča se družba, (ne)zaposljivost mladih, odhajanje v tujino, prekarnost, in »drugačnost« sodobne mladine pogoste teme medijskih objav. Z okroglo mizo, na kateri sodelujejo Taja Bolčina, Žiga Žveplan, Lara Delić, Blaž Triglav in Vera Nunić, želijo mladim pokazati tudi svetlejšo plat.