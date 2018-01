Federer se bo v nedeljskem jutranjem finalu za svoj 20. karierni grand slam pomeril s Hrvatom Marinom Čilićem, ki lovi svoj drugi naslov velike četverice turnirjev. Švicar je bil pred predajo v zelo dobrem položaju, saj je prvi niz dobil po zgolj 33 minutah igre s 6:1, v drugem pa je prav tako vodil s 5:2. Mlada generacija teniških igralcev tako vnovič ni uspela prevzeti krmila na vrhu svetovnega tenisa, zatem ko sta Dominic Thiem in Aleksander Zverev izpadla v zgodnjem delu turnirja v Melbournu.

Domači vrag Nick Kyrgios je sicer pokazal nekaj več in izpadel po dobri teniški predstavi in napetem boju proti Bolgaru Grigorju Dimitrovu (7-6, 7-6, 4-6, 7-6), Čung pa si bo avstralski nastop zapomnil predvsem po zmagi nad Novakom Đokovićem, ki je na njunem srečanju obnovil poškodbo desnega komolca in že priznal, da ne ve, kdaj bo lahko nadaljeval z nastopi. Med poškodovanimi na letošnjem turnirju je prav tako Španec Rafael Nadal, že pred tem pa je bilo jasno, da dalj časa ne bo Britanca Andyja Murrayja, ki ga je presenetljivo dobro nadomeščal rojak Kyle Edmund, saj je prvič v karieri prišel do polfinala grand slama.

Zaradi okoliščin tokratno odprto prvenstvo Avstralije torej v moški konkurenci ni postreglo s presežniki. Pravzaprav edina teniška poslastica, ki pa se je tudi končala predčasno, je bila na sporedu v četrtfinalu, ko je Čilić v petem nizu vodil proti Nadalu (3:6, 6:3, 6:7, 6:2, 2:0), a je sledila predaja Španca. Vse oči so torej uprte v Federerja, ki lahko osvoji že svoj 20. karierni grand slam. Finale s Čilićem bo v nedeljo ob 9.30.

Je pa zato bistveno bolj zanimivo v ženskem delu turnirja, kjer bosta za avstralsko krono že jutri ob 9.30 loparja prekrižali Simona Halep in Caroline Wozniacki. Hkrati je to tudi neposreden boj za prvo mesto na svetovni elektronski lestvici WTA.