Po navedbah časnika La Nuova Venezia so v restavraciji, ki stoji v bližini Markovega trga, kršili več predpisov o varnosti hrane in higieni, zaradi česar bo moral lastnik plačati visoko kazen. Kršitve niso tako hude, da bi morali restavracijo zapreti, jo bodo pa morda morali zaradi kakšnega drugega razloga. Na strani Tripadvisor je restavracija ocenjena z zgolj 1,5 zvezdice, kar 83 odstotkov komentarjev pa jo opisuje kot »grozno«. Na strani so sicer začasno onemogočili objave dodatnih komentarjev, saj da zaradi medijske pozornosti številni zapisi zgolj prilivajo olje na ogenj, ne odražajo pa dejanskega stanja v restavraciji.

Dodatne težave pa restavraciji povzroča tudi, da gostom niso dali računa. Po navedbah štirih japonskih študentov, ki v Bologni sicer študirajo italijansko kulinariko, so namreč po plačilu s kartico dobili zgolj potrdilo o plačilu, razdelanega računa pa ne. Po prijavi policiji je restavracijo pod drobnogled vzela še finančna inšpekcija. Novinarju je predstavnik restavracije dejal, da se nihče ne spomni kakršnihkoli težav z japonskimi strankami.