Na svetovnem spletu se je pojavil video, ki je prikazal noro dolge vrste pred supermarketi Intermarche in kaos, ki je zavladal, ko so se lovci na Nutello pognali vanje. Takšne scene so opisovali tudi zmedeni trgovci.

»Ljudje so planili v trgovino, odrivali vse, ki so jim prišli na pot, in celo lomili predmete. Bilo je kakor sredi orgije,« je za AFP povedal eden od zaposlenih v mestu Forbach na severovzhodu Francije. »Bili smo na meji, da pokličemo policijo,« je še dodal.

Intermarche se je kasneje opravičil svojim kupcem. Za AFP so dejali, da so bili presenečeni nad povpraševanjem.

Ta veriga supermarketov Nutello običajno prodaja za štiri evre in 50 centov, s popustom pa je kozarec Nutelle tokrat stal le evro in 41 centov.

Italijanski proizvajalec Nutelle, Ferrero je sporočil, da je francoski Intermarche odločitev o popustu sprejel enostransko. S tem je po njihovem mnenju tvegal zmedo in razočaranje kupcev.