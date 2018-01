Kot je še pojasnil Grosse-Brömer, se bo sedaj sestalo 18 delovnih skupin, ki bodo razpravljale o različnih vsebinah, do 2. februarja pa bodo predložile prve rezultate. Dogovorili so se, da bodo o rezultatih pogajalskih skupin nato za zaprtimi vrati razpravljali 3. in 4. februarja. Vsi vpleteni si želijo, da bi se pogajanja nato uspešno zaključila.

»Če to ne bo popolnoma uspelo, ostaneta na voljo še dva dneva,« je dodal.

Stranke soglašajo, da bodo delale hitro, vendar temeljito, da bo Nemčija končno dobila vlado, krščanskega demokrata navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Želja po hitrem zaključku pogajanj Schulz je pred pogovori tako kot Merklova izrazil željo, da bi pogajanja potekala hitro. V četrtek je omenil, da naj bi se zaključila v dveh tednih. Danes je še dejal, da si njegova stranka prizadeva narediti Nemčijo zelo proevropsko. Seehofer je novinarjem dejal, da pogajanja po privolitvi SPD v začetek pogovorov ne bodo nič lažja. Delegati SPD so v nedeljo na kongresu začetek uradnih koalicijskih pogajanj o ponovnem oblikovanju velike koalicije podprli s tesno večino, kar po poročanju dpa nakazuje, da bodo pogajanja zahtevna. Največ nesoglasij med strankami, ki so sodelovale že v prejšnji vladajoči koaliciji, je pričakovati glede beguncev, zdravja in trga dela.