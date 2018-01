»Če mi pravite, da so to grozni rasistični ljudje, potem se bom vsekakor opravičil, če bi radi, da to storim,« je dejal Trump v pogovoru s Piersom Morganom za današnji jutranji program ITV. Pogovor sta posnela v četrtek zvečer v Davosu, objavljen pa je bil danes, poroča francoska televizija AFP.

Trump je v Veliki Britaniji povzročil precej razburjenja, ko je novembra na hitro »retvital« tri protiislamske video posnetke, ki jih je objavila Jayda Fransen. Gre za namestnico voditelja skrajno desne skupine Najprej Britanija, ki je bil leta 2016 obsojen zaradi versko spodbujenega nadlegovanja muslimanke, še navaja AFP.

Morgan je v tokratnem pogovoru ameriškega predsednika spomnil na ta dogodek in mu dejal, da je s tem »povzročil veliko ogorčenje in jezo v moji državi, ker so Najprej Britanija v bistvu skupina rasistov, fašistov«.