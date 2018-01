Jutri bo pretežno oblačno, na vzhodu in severu občasno tudi delno jasno. Predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od 8 do 13 stopinj Celzija.

V nedeljo bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo oblačnost trgala. V ponedeljek bo delno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla.

Nad zahodnim Sredozemljem je nastalo plitvo ciklonsko območje. Z jugozahodnim vetrom k nam doteka razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo povečini oblačno, več jasnine bo v krajih vzhodno od nas. Na območju Kvarnerja in v hribih severne Italije bo občasno rahlo deževalo. Še bo pihal jugozahodni veter. Jutri bo predvsem v krajih zahodno in južno od nas pretežno oblačno, v krajih severno in vzhodno od nas pa občasno tudi delno jasno. Predvsem ponekod v Istri in Kvarnerju bo občasno rahlo deževalo.