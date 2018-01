Mumificirane ostanke ženske so našli leta 1975 med obnovitvenimi deli v gotski cerkvi Barfüsser v Baslu. Kasneje so ugotovili, da gre za posmrtne ostanke Anne Catharine Bischoff, pastorjeve soproge, ki je živela med letoma 1719 in 1787 v Baslu.

Ob pomoči zgodovinskih dokumentov, paleoantropologov in vzorcev DNK so raziskovalci sedaj prišli do presenetljivega odkritja. Ugotovili so, da je britanski zunanji minister Johnson njen »pra-pra-pra-pra-pra-pravnuk«, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Do ugotovitve so prišli po tem, ko so pred dvema letoma našli zgodovinske dokumente, ki so kazali na možne povezave med mumificiranim truplom in omenjeno pastorjevo ženo. Nato so začeli iskati njene še žive potomce, da bi izvedli genetske poskuse s pomočjo vzorcev sline.

Strokovnjak Albert Zink, ki se je proslavil leta 1991 z raziskavami mumije Ötzi, ki so jo našli na alpskem ledeniku, je iz njenega prsta na nogi uspel pridobiti DNK.

Čeprav sta samo dva od njenih sedmih otrok preživela, ena od dveh hčerk pa ni imela otrok, so raziskovalci uspeli najti njene potomce, ki še danes živijo v Bernu. Njeno identiteto so nato na podlagi analize sline potrdili z 99,8-odstotno gotovostjo.