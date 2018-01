Prerekanja glede usode tako imenovanih sanjačev (po imenu predloga zakona za njihovo zaščito pred izgonom - Dream) so pred dnevi privedli do kratkotrajne prekinitve proračunskega financiranja dela vladnih agencij. Demokrati so po treh dneh blokado umaknili, ko so od vodje senatne večine Mitcha McConnella dobili zagotovila, da se bo takoj po obnovitvi financiranja vlade začela razprava o predlogu zakona za zaščito sanjačev.

Ta dogovor je bil dosežen, ker so senatni republikanci predsednika ZDA Donalda Trumpa držali stran od pogajanj in v času zaprtja vlade se je omejil na občasne napadalne tvite proti demokratom, po koncu blokade pa se je razglasil za zmagovalca, kar je bilo v tem primeru res.