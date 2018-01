Dodatna zdravljenja za skrajšanje čakalnih dob bo letos očitno opravljal tudi ljubljanski center MD Medicina, ki so mu skušali pri ministrici za zdravje Milojki Kolar Celarc že lani na unikaten način dodeliti operacije v javnem zdravstvu. Čeprav koncesijska pogodba še vedno predvideva le ambulantno dejavnost, bi lahko letos poskrbeli za 100 operacij hrbtenice in 30 endoprotez kolka. Končne odločitve o letošnji delitvi denarja za zdravstvo vlada sicer še ni sprejela.

Nadaljevanje lanskih preobratov

Z MD Medicina bo sklenjena posebna pogodba zgolj za izvajanje letošnjega enkratnega dodatnega programa zdravljenj, pravijo na ministrstvu. Ta koncesionar ima po njihovem vse pogoje za operacije v javni mreži. Če ga v dodatni program ne bi vključili, bi bilo to »neodgovorno do pacientov, ki na storitev čakajo nad dopustno čakalno dobo«, trdijo na ministrstvu. Enako stališče so zavzeli lani, a so njihove utemeljitve takrat zbudile pomisleke v vladni koaliciji. Premier Miro Cerar je konec lanskega poletja razkril, da ima v MD Medicina osebno zdravnico in da se bo iz morebitnih glasovanj izločil. Zatrdil je, da se v odločitve ministrstva o tej zadevi nikoli ni vtikal.

Še marca lani so na ministrstvu za zdravje menili, da bo za opravljanje operacij za javno zdravstvo potrebna nova koncesijska pogodba z MD Medicina, je pokazal Dnevnikov vpogled v tamkajšnjo dokumentacijo. Zakaj so si premislili, ni bilo razvidno – če odštejemo pravno mnenje dr. Franca Grada, ki so ga na ministrstvu prejeli od MD Medicina. To mnenje se sklicuje na koncesijsko odločbo, ki v nasprotju s koncesijsko pogodbo omogoča bistveno širšo interpretacijo obstoječe koncesije.

Direktor MD Medicina Matevž Gorenšek pravi, da bodo počakali na končno odločitev oziroma sporočilo, da lahko začnejo opravljati operacije. Še vedno meni, da operacije v enkratnem dodatnem programu omogoča že sedanja koncesija, a so že pred časom zaprosili tudi za koncesijsko pogodbo za operacije. »Na odgovor še vedno čakamo,« pravi Gorenšek.

Do pristopa Kolar-Celarčeve pa ostaja kritičen nekdanji minister za zdravje in podpredsednik DeSUS Tomaž Gantar. Če so bolniki, ki jih je ministrstvo lani prenagljeno napotilo na MD Medicino, ostali brez mesta na čakalnih seznamih, lahko letošnjo potezo delno razume. »Ostajajo pa pomisleki. Če bi se dosledno odločili za tako prakso, bi to vplivalo tudi na mnoge druge koncesionarje, pri katerih pogodba predvideva samo ambulantno dejavnost.«