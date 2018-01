Zeleni pulover z rasističnim napisom Najbolj kul opica v džungli, v katerem se je smejal temnopolti fantič, je povzročil razdejanje trgovin H&M v Johannesburgu, družina dečka, ki se ji oblačilo ni zdelo sporno, pa se je odselila iz Stockholma.

Politična nekorektnost je bila kaznovana, prilike za čudenje nad domišljijo prodajalcev otroških oblačil pa kar ne presahnejo. Zadnja v vrsti je kolekcija pustnih kostumov, ki jih prodajajo na spletni strani www.karneval-shop.si, kjer otroci kar tekmujejo v tem, kdo bo za maškare največji revež. Zmagovalec, ki je najbolj ofucan ter vlogi primerno umazan tudi po obrazu, je po našem izboru zagotovo fant v kompletu »za viktorijanskega razcapanca, ki vključuje pokrivalo in telovnik«.

Daleč za njim pa ni niti punčka v kostumu za revno viktorijansko deklico, ki spominja na mlado različico služkinje Ivy iz serije Želite, milord?, ali deček v kostumu za revnega viktorijanskega fanta, ki je malo manj razcapan od razcapanca. Na voljo so tudi kostumi za malo manj revne reveže, denimo »kostum za lik evakuiranca«, ki vključuje pokrivalo, torbo, pulover s prišito srajco in ID-značko, »kostum za evakuiranko«, ki vključuje obleko, torbico, baretko in ID-značko«, ter celo kostum v slogu druge svetovne vojne za deklice ter kostum za bogato viktorijansko dekle, ki ima na sebi obleko in pokrivalo.

Kako to, da v ponudbo revnih kostumov niso vključili kostumov za sirske begunce, in sicer tako za dečke kot za deklice, nam ob tako premišljenem izboru ni jasno, a domnevamo, da se politična korektnost začne pri Romih, temnopoltih fantičih ter beguncih, konča pa pri revežih in muslimanih.