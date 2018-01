Vsem našim dijakom se zdi javno šolstvo v Sloveniji dovolj kakovostno. Dobijo veliko splošne izobrazbe. Šolski sistem pa bi se po njihovem mnenju moral bolj osredotočati na sodelovanje med učenci in ne toliko na tekmovanje za ocene. Naše znanje je, kot so ugotavljali naši dijaki, ki so se udeleževali izmenjav v tujino, širše in vsekakor primerljivo z znanjem tujih vrstnikov.

Iz zbranih podatkov smo ugotovili, da je zelo malo naših dijakov, le 9 odstotkov, menilo, da bi bilo treba zasebne šole v celoti financirati iz javnih sredstev. Preostalih 91 odstotkov anketiranih se je skoraj enakomerno porazdelilo med odgovora »ne« in »deloma«. Za odgovor »deloma« se je odločilo 44 odstotkov vseh vprašanih in pri tem bi večina financirala iz javnih sredstev manj kot 85 odstotkov šolnine. Največ vprašanih, kar 47 odstotkov, meni, da zasebnih šol ne bi smeli financirati z javnim denarjem, svoj odgovor pa so utemeljili s tem, da naj zasebne šole same zagotovijo potreben denar za svoje delovanje, saj imamo javne šole, v katerih ni treba plačevati šolnine.

Dijake smo vprašali tudi, pod katerimi pogoji bi se vpisali v zasebno šolo. Dobili smo odgovore, ki smo jih lahko razvrstili v štiri večje skupine. Nekaj več kot 45 odstotkov vprašanih bi se v zasebno šolo vpisalo, če bi ta zagotavljala veliko boljšo izobrazbo kot javne šole ali pa bi jim zasebna šola ponujala več specialnega znanja, ki bi se jim zdelo pomembno. Nekaj več kot tretjina vprašanih se pod nobenim pogojem ne bi vpisala v zasebno šolo oziroma bi se mogoče, če bi to hoteli starši, 16 odstotkov anketiranih pa bi se vpisalo v zasebno šolo, če bi doma imeli »preveč« denarja. Preostali 4 odstotki pa bi se v zasebno šolo vpisali le, če v bližini ne bi bilo nobene javne šole.