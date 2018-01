Obeti slovenske ženske alpske smučarske reprezentance pred nadaljevanjem sezone so vnovič visoki. Danes se bodo v Lenzerheideju merile smučarke v alpski kombinaciji, jutri v veleslalomu, pojutrišnjem pa še v slalomu. V švicarskih Alpah si Slovenija največ obeta od sobotnega veleslaloma, saj so se v torek na Južnem Tirolskem vse štiri tekmovalke uvrstile med dobitnice točk.

Slovenska veleslalomska reprezentanca še vedno čaka uvrstitev med najboljšo peterico. Tina Robnik, Ana Drev in Meta Hrovat so se v tej sezoni že uvrstile med najboljših deset, dodatnega koraka proti vrhu pa še niso storile. Slabši so slalomski obeti, saj je najboljša Slovenka v razvrstitvi discipline Ana Bucik na 22. mestu, mesto slabša pa je Maruša Ferk. Ana Bucik je hkrati izgubila status prvokategornice.

Švicarskim organizatorjem je v preteklih dneh povzročalo težave obilno sneženje. Da bi čim bolje pripravili progo Silvana Beltramettija, niso omogočili treninga na terenu, na katerem bosta potekali tudi veleslalomska in slalomska preizkušnja. Zato se bodo v slovenskem taboru tik pred zdajci odločili, katere alpske smučarke se bodo danes podale na superveleslalomski start. Prijavljene so Ana Bucik, Tina Robnik in Maruša Ferk. V alpski kombinaciji v tej sezoni še ni bilo preizkušnje.

Izenačeno v veleslalomu, manj v slalomu

Po odstopu Mikaele Shiffrin na Plan de Coronesu je vnovič zanimiv boj za veleslalomski mali kristalni globus. Vodstvo v skupnem seštevku je znova prevzela Viktoria Rebensburg, ki je decembra in na začetku januarja plačala davek bolezni. V Italiji je bila spet prava in z zmago oblekla rdečo majico vodilne v razvrstitvi discipline. Za mali kristalni globus se poleg Nemke in Američanke bori še Francozinja Tessa Worley.

Manj izenačeno je v slalomu, kjer ima Mikaela Shiffrin ogromno prednost pred tekmicami. Najboljša alpska smučarka je na osmih preizkušnjah sezone zbrala kar 780 točk. Tudi v Lenzerheideju bo prva favoritinja, medtem ko ji bodo skušale načrte prekrižati preostale štiri članice elitne peterice – Švedinja Frida Hansdotter, Švicarka Wendy Holdener, Slovakinja Petra Vlhova in Avstrijka Bernadette Schild. Je pa vprašanje, kako se bo Mikaela Shiffrin pobrala po dveh zaporednih odstopih, in sicer na superveleslalomu v Cortini d'Ampezzo in veleslalomu na Plan de Coronesu. Na Lenzerheide ima Američanka zelo lepe spomine, saj je v rekordni sezoni Tine Maze v sezoni 2012/13 premagala Črnjanko v neposrednem dvoboju za osvojitev slalomskega kristalnega globusa. Tedaj je Tina Maze po prvi progi vodila, na drugi pa ni bila kos izjemnemu napadu tedaj čudežne najstnice, ki je le tri dni prej dopolnila 18 let.