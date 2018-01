Za 24-letno Victorio Swarovski verjetno še niste slišali, razne če berete avstrijske in nemške tabloide, kjer je redna gostja. Nazadnje so se spraševali, ali je noseča, potem ko se je na neki modni reviji pojavila v široki rožnati obleki in še širšem oranžnem plašču. Tako bi dinastija Swarovski dobila še enega člana. Nihče ne ve natančno, koliko je vredna dedinja, ve se le, da je skupno bogastvo 70 članov družine Swarovski vredno okoli tri milijarde evrov.

Lani poleti se je poročila s 43-letnim nepremičninskim agentom Warnerjem Mürzem, ki ga je kot družinskega prijatelja spoznala, ko ji je bilo le trinajst let. Kot se za dedinjo kristalnega podjetja spodobi, je nosila poročno obleko oblikovalca Michaela Cinca, na kateri je bilo pol milijona kristalčkov. Tehtala je 46 kilogramov; še vedno se rada pošali, da je bila njena poročna obleka težja od nje. Bila je tako velika, da je ni mogla stlačiti v limuzino, zato se je na poroko pripeljala v avtobusu, krinolino in osemmetrsko vlečko pa ji je pomagalo nositi sedem pomočnikov. Nista se poročila na Dunaju ali v kakšnem drugem avstrijskem ali nemškem mondenem kraju, temveč sta po dobri stari avstro-ogrski tradiciji za tridnevno poroko izbrala Trst, natančneje letovišče Portopiccolo.