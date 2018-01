Slovenska ženska teniška reprezentanca letos v pokalu federacij nima razloga za optimizem. Lani si je sicer brez Polone Hercog, ki se je vračala po poškodbi, priborila uvrstitev v prvo evroafriško skupino. Zasedba v Litvi je bila polna izkušenj in mladosti, saj je imel selektor Andrej Kraševec na razpolago izkušeni Dalilo Jakupović in Andrejo Klepač ter mladi Tamaro Zidanšek in mladinko Kajo Juvan. Leto pozneje je pred bližajočimi dvoboji slika drugačna. Polona Hercog se bo posvečala svoji karieri, z Dalilo Jakupović, ki je prejšnji teden med dvojicami v Melbournu debitirala na turnirju največje četverice, pa pogovori še potekajo. Pri Teniški zvezi Slovenije jih ne želijo razkriti, a Kraševec poudarja, da ostaja optimist, saj je Dalila Jakupović prijavljena kor rezerva.

Slovenske teniške igralke bodo od 7. do 10. februarja v estonski metropoli igrale v skupini C, v kateri bodo favoritinje Hrvatice, poleg njih pa še Madžarke in Švedinje. Hrvaška ima kar štiri igralke, ki so na svetovni lestvici uvrščene med najboljšo stoterico, Madžarkam poveljuje Timea Babos, Švedinjam, ki so jih Slovenke lani v Litvi premagale, pa Joana Larsson. Sistem tekmovanja je takšen, da zmagovalka skupine C igra dvoboj z najboljšo reprezentanco iz skupine B za uvrstitev v kvalifikacije za svetovno skupino. Zadnjeuvrščena reprezentanca skupine C pa igra dvoboj z najslabšo v skupini B za obstanek v prvi diviziji. Glede na to, da so v skupini B le tri reprezentance, za zdaj še ni jasno, kateri dve reprezentanci se bosta bojevali za obstanek.

»Čeprav ne bomo tekmovali v najmočnejši zasedbi, v Estonijo ne bomo odpotovali z belo zastavo. Na vsaki tekmi bomo dali svoj maksimum. Skušali bomo obstati v prvi evroafriški skupini,« napoveduje slovenski selektor Andrej Kraševec, nekdaj tudi trener najboljše slovenske igralke Polone Hercog. »S Polono Hercog smo se pogovarjali, a se je odločila, da se bo posvečala individualni karieri. Andreja Klepač je poškodovana in bo v času pokala federacij zdravila poškodbo. Upam, da bomo uspešni v pogajanjih z Dalilo Jakupović. Sicer bomo nastopili z mlado in obetavno reprezentanco,« odgovarja Kraševec.

Kaja Juvan se bo skušala v tej sezoni bolje spoprijateljiti s članskim tenisom, potem ko je v mladinski konkurenca osvojila številne največje lovorike. »Trenutno sem sredi priprav na novo sezono. Lahko rečem, da sem se tenisa lotila bolj profesionalno kot prej. Tenisu se posvečam bolj kot šoli. Že zdaj lahko rečem, da sem v določenih segmentih napredovala. Treningi so bolj sistematični in zapisani na papirju. Trdo delam in verjamem, da se bo vse skupaj obrestovalo,« pravi 17-letna Kaja Juvan. »Za zdaj nimam v načrtu, da bi se v tej sezoni udeleževala mladinskih tekmovanj. Veselim se dvobojev s članicami. Morda se bom že v pokalu federacij pomerila s katero izmed najboljše stoterice,« se veseli najobetavnejša slovenska teniška igralka.

»Tekmice v Estoniji bodo močne, mi pa oslabljeni. Takšna je trenutna realnost. Ne rečem, da so za vse krive le poškodbe, a tako pač je. Trenutno je drugačna slika v moški reprezentanci, v kateri bomo prihodnji konec tedna proti Poljski tekmovali v najmočnejši zasedbi,« pravi direktor zveze Gregor Krušič.