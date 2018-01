Največ ljudi pride na vadbo po novem letu, ugotavlja Špela Jakša, vodja pilates studia Peti element. »Septembra ponujamo popuste za včlanitev na vadbo, največ ljudi pa pride po novem letu, ko ni nobenih popustov. Pridejo celo ljudje, ki jih že leta ni bilo.« Po novem letu se poveča obisk vseh dejavnosti, povezanih s športom in prehrano, opažajo tudi pri Javnem zavodu Šport Ljubljana. Vzrok so, seveda, novoletne zaobljube o tem, da bomo po novem letu začeli živeti bolj zdravo. Matej Lukman, vodja fitnesa Tivoli pri Športu Ljubljana, ima razlago tega fenomena: »Ljudi zaskrbi, kaj vse so pojedli med božičem in novim letom. Realen problem pa leži v tem, kaj smo pojedli med novim letom in božičem. Ni toliko važno, koliko smo pojedli in bili aktivni tistih nekaj prazničnih tednov, ampak preostali čas leta.«

Težava z novoletni zaobljubami je, da smo nekaj tednov res zagnani, a motivacija za vadbo zelo hitro pade. »To me jezi. Sprašujem se, kaj delamo narobe, da marca in aprila ljudje odidejo. Tudi pokličemo jih po telefonu, a ne dobimo pravega odgovora,« pojasnjuje Jakševa. Podobna slika je v Tivoliju. »Po novem letu veliko ljudi na podlagi novoletnih zaobljub kupi karto za fitnes, a se kmalu prepustijo starim navadam in začnejo ponovno zapostavljati vadbo. V dveh, najkasneje treh mesecih je osip tistih, ki začnejo obiskovati vadbo le na podlagi novoletnih zaobljub, vsaj 70-odstoten. Potem je tukaj že pomlad, lepše vreme, ljudem ni več všeč, da vadijo v zaprtem prostoru, in hitro najdejo izgovore, zakaj ne bi več hodili na vadbo,« ugotavlja Lukman.

Napake, ki vodijo k upadu motivacije Vzrok za upad motivacije je več napak, ki jih ljudje naredijo pri vadbi. »Postavijo si nerealne cilje in ko jih ne dosežejo, odnehajo. So tudi nepotrpežljivi, saj je za dober rezultat potrebnih več kot nekaj tednov vadbe,« ugotavlja Jakšetova. Enaka je Lukmanova diagnoza. »Problem je večplasten: v medijih, na družbenih omrežjih vidimo podobe posameznikov popolnega videza, ki razlagajo, kako so dosegli zavidljive rezultate v kratkem času, realno pa je, da so za to potrebovali veliko časa; nekaj seveda pripomorejo tudi genetika in športna aktivnost v otroštvu in adolescenci. Veliko ljudi izgubi zagon, ko začnejo opažati, da le ni tako enostavno, kot se oglašuje, in da je vsaj na začetku potrebnega precej vložka. Če nismo dotlej nič pazili na prehrano in gibanje, je taka sprememba za posameznika precej naporna, saj spremembe našemu organizmu povzročajo stres.« Kako naj torej zastavimo vadbo, da bomo pri njej vztrajali dalj časa? Narediti je treba premišljen načrt, svetuje sogovornica. »Premisli, kako se boš vadbe lotil, kako jo boš odmerjal, in se odloči, da boš vztrajal daljši čas.« Ljudje potrebujemo nekak fokus, da se laže motiviramo. Zato je v pomoč, če obiskujemo isto vadbeno skupino, da si ustvarimo krog znancev in nas skupina vleče naprej. Zadati si moramo cilj, da vadimo vsaj pol leta, da se začnejo v telesu sproščati endorfini in začnemo v vadbi uživati. Prav tako moramo najti vrsto vadbe, v kateri uživamo. Treba je začeti z nizkointenzivno vadbo in jo postopoma stopnjevati. »Včasih svetujem, naj vadeči med vadbo zaprejo oči, saj ni važno, kaj dela sosed,« pravi inštruktorica pilatesa. Meni, da je za rekreativca za ohranjanje dobrega telesnega stanja dovolj dve uri vadbe na teden.

Smiseln in realen načrt Tudi Lukman ljudem, ki se odločajo, da bodo spremenili življenjski slog, svetuje, naj to zastavijo smiselno in realno. »Če si zastavimo previsoke cilje, na primer da bomo nehali kaditi, piti, da bomo začeli več trenirati, paziti na prehrano…, to ni dober načrt. Zavedati se moramo, da veliko sprememb naenkrat skoraj nikoli ne moremo uresničiti, kaj šele, da bi te spremembe dolgoročno ohranili.« Študije kažejo, da če v življenje vnesemo eno veliko spremembo, imamo slabih 70 odstotkov možnosti, da to spremembo dolgoročno obdržimo. Če vnesemo dve spremembi, ta številka drastično pade in je za to le približno 20 odstotkov možnosti, če pa vnesemo tri nove spremembe, ostane manj kot 10 odstotkov možnosti, da jih dolgoročno obdržimo. Zato je dobro tudi pri vadbi začeti z majhnimi koraki – počasi in z realnimi pričakovanji. Za začetnika je aktivnost dvakrat na teden dovolj, da telo spravi v pogon. »Po mesecu ali dveh telo samo da vedeti, da je aktivnost super: tukaj se vadba ponavadi še ne pozna na kilogramih, a se izboljšajo počutje, spanec, prebava… Takrat po navadi stranke začnejo na vadbo hoditi trikrat na teden, potem pa se pokažejo tudi spremembe na telesu,« ugotavlja Lukman. Seveda ni treba, da vadimo le v fitnesu/telovadnici, pomembno je, da se trikrat na teden športno udejstvujemo: gremo v hribe, plavamo, kolesarimo, tečemo, igramo tenis…, saj je vse to aktivnost. Pomembno je tudi izbrati vadbo, ki omogoča doseganje zastavljenih ciljev. Če želimo pridobiti mišično maso, bomo to težko dosegli z igranjem tenisa, saj je za pridobitev mišične mase potrebna uporaba bremen. Prav tako ne bomo povečali gibljivosti telesa, če bomo le hodili v hribe, zaključuje Matej Lukman.