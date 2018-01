To ni več stavba KUD Franceta Prešerna, ampak Center slovanskih kultur Franceta Prešerna, so današnjo predstavitev programa, ki bo potekal na Karunovi 14 v Trnovem, začeli v kulturnem zavodu. »Smo lastniki stavbe, čeprav lastništvo zaradi oviranja članov KUD Franceta Prešerna še ni vpisano v zemljiško knjigo. A to je le vprašanje časa. Hiša živi, postopoma jo tudi preurejamo, da bo v njej še bolj prijetno,« je pojasnil direktor Centra slovanskih kultur Franceta Prešerna Artur Azarkevič.

Ob programu, ki napoveduje galerijske razstave, gledališke prireditve, koncerte, festivale in predstave Improlige, imajo v zavodu v načrtu tudi temeljito prenovo hiše. Ta je, je pojasnil Azarkevič, »v katastrofalnem stanju, saj je denarja za vzdrževanje v preteklih letih vedno zmanjkalo«.

V pritličju bo tudi v prihodnje ostala galerija, ki jo bodo prenovili, v zgornjem nadstropju so dve učilnici že obnovili, septembra nameravajo začeti prenovo in nadgradnjo dvorane, načrtujejo tudi ureditev tretje učilnice, ki bo prav tako namenjena kulturnemu ustvarjanju, ter dograditev tretjega kraka, v katerem naj bi bile sobe za umetnike.

Na sodišču vsaj tri tožbe A čeprav se zdi, da se je Center slovanskih kultur v Trnovem že »udomačil« in energijo usmeril v snovanje kulturnega programa, spor med Centrom slovanskih kultur in KUD Franceta Prešerna, ki je še lani skrbel za program na Karunovi 14, še ni blizu konca. Še lansko pomlad je sicer kazalo, da je KUD Franceta Prešerna našel rešitev za dolgoletne finančne težave. Kot smo poročali, je boljše čase obetal prav dogovor z ukrajinskim poslovnežem. Azarkevič je namreč februarja postal predsednik KUD z namenom, da pripelje kupca nepremičnine, s čimer bi poplačali upnike, KUD pa bi potem lahko vsaj prvo leto brezplačno deloval v stavbi, nato pa pod ugodnimi pogoji. Azarkevič je kupca pripeljal (podjetje Don-Sol), vendar se je po lanskem Trnfestu začelo zapletati. Kot so že pred časom pojasnili kudovci, so za podpis kupoprodajne pogodbe izvedeli šele septembra in bili presenečeni nad prodajnim zneskom, saj so pričakovali višjega, ter nad tem, da v pogodbi ni bilo nikjer omenjeno, da bi KUD še naprej lahko deloval v stavbi. »Takratni predsednik KUD (Azarkevič, op.p.) je kupoprodajno pogodbo podpisal mimo mandata, ki ga je občni zbor zaupal izvršnemu odboru društva. Pogodba tudi vsebinsko odstopa od dogovora in sklepa,« so zdaj še enkrat izpostavili kudovci, ki poudarjajo, da so poskušali zaplet rešiti z iskanjem dogovora in so še vedno pripravljeni na kompromis. A »dialog z Azarkevičem nikakor ni mogoč«, pravijo v društvu. Zato so poiskali pravno pomoč, reševanje spora pa se bo očitno preselilo v sodne dvorane. Že novembra je namreč društvo na sodišče vložilo tožbo, s katero izpodbijajo veljavnost kupoprodajne pogodbe, ta mesec pa so vložili tudi tožbo zaradi motenja posestne pravice. V društvu ob tem še opozarjajo, da nimajo več vstopa v svoje prostore, center pa je »prevzel« tudi dogodke, ki so jih še do nedavnega pripravljali sami. Na sodišče so se obrnili tudi v Centru slovanskih kultur, s tožbo proti kudovcem zahtevajo izpraznitev nepremičnine, Azarkevič pa vse očitke, tudi tega, da je pogodbo sklenil mimo izvršnega odbora, zavrača.