Nas kmečko poreklo res tako obremenjuje?

V prejšnji kolumni na tem mestu sem napovedal, da bom tokrat pisal ne le o tujih, ampak tudi o svojem pogledu na spor med Slovenijo in Hrvaško. Kako torej vidim te spore in kaj tu težko razumem? Takoj priznam, da glede tega ne morem biti tako duhovit kot Boris Dežulović v kolumni Neumen in bolj neumen, ki je bila objavljena v Dnevnikovem Objektivu pred dvema tednoma. Njemu je namreč uspelo, da je na komičnem in absurdnem primeru pokazal, kako se v tem sporu srečujejo zelo resni in – za opazovalca s strani – skoraj komični vidiki. In s to tezo se v veliki meri strinjam.