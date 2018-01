Statistika namreč kaže, da so si kolesarji kolesa Biciklja največkrat izposodili na terminalu v Cankarjevi ulici pri Nami (58.514 izposoj), sledita pa postajališči na stičišču Prešernovega trga in Petkovškovega nabrežja (42.297 izposoj) ter na križišču Trga osvobodilne fronte in Kolodvorske ulice (35.040 izposoj).

Na seznamu postajališč z največ izposojami sledita še terminala na Kongresnem trgu (34.074 izposoj) in pred poslovno stavbo Mercatorja ob Dunajski cesti (29.941 izposoj). Kot so še pojasnili na mestni občini, so bile vožnje kolesarjev z mestnimi kolesi povprečno dolge 15 minut, do konca leta 2017 pa so pri Europlakatu našteli že skupno 4,7 milijona opravljenih izposoj priljubljenih mestnih koles.

Od lani je kolesarjem na območju Ljubljane na voljo 58 postajališč in 580 koles.