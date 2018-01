Svet se je znova znašel v podobni nevarnosti kot na vrhuncu hladne vojne v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Kazalec simbolične ure sodnega dne, ki jo upravlja skupina razumnikov, zbranih okoli leta 1945 ustanovljenega ameriškega Glasila jedrskih znanstvenikov, so namreč po 65 letih znova premaknili najbližje točki uničenja človeštva, ki jo predstavlja polnoč. Prvič so uro nastavili leta 1947, in sicer na sedem minut do polnoči, ter jo od tedaj premaknili triindvajsetič. Tokrat se je minutni kazalec šele drugič premaknil na le dve minuti do polnoči Sprva so uro uravnavali glede na nevarnost jedrskega spopada, od leta 2007 pa so grožnjam za uničenje človeštva dodali podnebne spremembe.

Kazalec premaknila Trump in Un Tokratno premikanje kazalca gre predvsem na račun ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki skupaj s severnokorejskim voditeljem Kim Jong Unom rožlja z jedrskim orožjem, hkrati pa je ZDA umaknil iz pariškega podnebnega sporazuma in razvodenil prizadevanja, da se svet resno spopade z izpusti toplogrednih plinov. Tudi Trumpovo spodkopavanje mednarodnega sporazuma s Teheranom o ukinitvi iranskega jedrskega programa ter obnovljeno rusko zanimanje za oboroževalno jedrsko tekmo sta pripomogla k temu, da so znanstveniki, med katerimi je poldrugi ducat Nobelovih nagrajencev, po letu dni od prihoda newyorškega nepremičninskega mogotca v Belo hišo uro premaknili še za pol minute bliže polnoči. Najdlje od sodnega dne je bil svet decembra 1991 po razpadu Sovjetske zveze, ki je pol leta pred tem z ZDA podpisala prvi sporazum o omejevanju strateške jedrske oborožitve Start I. Takrat so pri omenjenem biltenu postavil uro na 17 minut do polnoči, še petkrat pa je bil minutni kazalec v minulih sedmih desetletjih od polnoči oddaljen deset ali več minut. Lani se je prvič po letu 1953 premaknil pod tri minute do polnoči in tudi prvič na vmesni čas – 2 minuti in trideset sekund. Sekunde so bile Trumpov »pridelek« iz volilne kampanje in za mnoge presenetljive volilne zmage, že leta 2015 pa so ZDA, Rusija, Severna Koreja in Iran s svojimi jedrskim preigravanjem »pomagali« uro nastaviti na tri minute do polnoči.