Kot so pojasnili, je fenibut depresor centralnega živčnega sistema in ima pomirjujoč ter sproščujoč učinek. Stranski učinki uporabe pa so zaspanost, slabost, tesnoba, vznemirjenost, razdražljivost, omotica, glavobol in alergijske reakcije, kot so kožni izpuščaji in srbečica. Ob uporabi večjih količin se lahko pojavijo tudi težave s koordinacijo in izguba ravnovesja.

Uporabniki hitro razvijejo toleranco Dodatna težava je, ker uporabniki fenibuta hitro razvijejo toleranco na snov, kar pomeni, da morajo uporabljati vedno večje količine za dosego želenega učinka. Uporaba večji količin lahko vodi v predoziranje, katerega znaki so nižja telesna temperatura, zaspanost, mišična relaksacija, slabost in bruhanje. Ob dlje časa trajajoči uporabi fenibuta se lahko pojavi tudi zasvojenost. Opustitev uporabe je lahko težavna, spremljajo pa jo tresenje, tesnoba, izguba apetita, vznemirjenost, depresija, omotica, motnje spanja, kognitivne težave, utrujenost, pospešen srčni utrip, halucinacije, slabost in bruhanje.