Kot smo poročali pred dnevi, imajo na kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana težave z vodovodom, saj je iz pip pritekla rjava voda. Ugotovili so, da je to posledica rjavečih cevi.

Rjavkasta voda ni škodljiva za zdravje Ministrica je danes v izjavi po seji vlade potrdila, da so preiskave pokazale povečano količino železa v vodi. Ob tem je poudarila, da voda ni škodljiva za zdravje, saj železo telo izloča. Je pa nemudoma zahtevala od pristojnih na kliniki, naj sporočijo, kako so vzdrževali ta vodovod, potem ko so stavbo dobili v uporabo. Na ministrstvu pa je pristojnim naročila, naj pogledajo projektno dokumentacijo, torej ali so bile vgrajene cevi v skladu s standardi, kako je potekal prevzem objekta v uporabo in kako tudi nadzor gradnje. Ko bo dobila celovite informacije, bo sporočila, kako bo ukrepala, je dejala. Novo kliniko je gradil SCT. Na vprašanje, ali je ostalo še kaj bančnih garancij, pa je ministrica dejala, da še preverjajo. Ampak po njenem mnenju bi bilo normalno, da bi garancije še veljale glede na to, da je bil objekt dan v uporabo 2011. Težave z vodovodnim omrežjem, ki so ga morali zamenjati, so imeli tudi na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Tudi tega je gradil SCT.