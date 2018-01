Enkratni program za skrajševanje čakalnih vrst se bo enako kot v preteklih letih izvajal tudi letos. Pri izvajalcih so prejeli podatke, koliko dodatnih izbranih storitev bi tam, kjer so najdaljše čakalne dobe, lahko opravili glede na kadrovske in prostorske omejitve. Na podlagi tega so pripravili program, je po današnji seji vlade povedala ministrica za zdravje Kolar Celarčeva.

Od 16,6 milijonov evrov, kolikor znaša vrednost letošnjega enkratnega dodatnega programa, bo 10 milijonov zagotovilo ministrstvo za zdravje, ostalo pa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Vlada je potrdila program že v januarju ravno zato, da ga bodo lahko izvajalci začeli takoj izvajati.

Skupaj gre za 4367 dodatnih posegov, od tega 584 artroskopij, 300 endoprotez, 403 operacij kolka, 460 operacij hrbtenice, 584 operacij kil, 320 operacij ožilja, 213 operacij krčnih žil, 191 operacij na stopalu, 352 otorinolaringoloških operacij, 491 operacij žolčnih kamnov itd.

Vlada je danes obravnavala tudi polletno poročilo o izvajanju posebnega vladnega programa skrajševanja čakalnih vrst oz. variabilnega nagrajevanja zaposlenih v zdravstvu. Ta je bil del sporazuma z zdravniškim sindikatom Fides.

Projekt, ki se je začel izvajati aprila lani, je po ministričinih navedbah doprinesel k skrajševanju čakalnih dob. V prvem mesecu izvajanja projekta se je čakalna doba skrajšala na 1094 čakalnih seznamih, po šestih mesecih pa na 2394 seznamih.