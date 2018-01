Britanec, ki je bil presenečenje turnirja, proti najboljšemu hrvaškemu tenisaču ni imel pravih priložnosti. V prvem nizu mu je Čilić dvakrat odvzel servisno igro, medtem ko je v drugem Edmund uspel le izsiliti podaljšano igro. Britanskega izzivalca je podžgala nekoliko sporna sodniška odločitev z začetka drugega dejanja, saj je po nekajminutnem prerekanju s sodnikom in delegatom zaigral vidno polje. Na drugi strani se 29-letni Hrvat ni pustil zmesti in še naprej serviral izjemno zanesljivo, srečanje je nenazadnje sklenil brez odvzetega servisa.

Edmund, ki je potreboval zdravniško pomoč po prvem nizu, je imel v tretjem nizu nekaj težav z gibanjem, kar Hrvatu ni ušlo: »V tretji igri tretjega niza sem opazil, da je nekaj žogic zgolj pospremil z očmi, zaradi česar sem ga poskušal z udarci čim bolj sprehoditi, kar je bilo odločilno.«

V finalu ga čaka ali Roger Federer, s katerim je odigral devet dvobojev in le enkrat zmagal, ali Hyeon Čung, s katerim je igral trikrat in vsakokrat slavil. »Chung je tukaj odigral nekaj izvrstnih dvobojev, podlaga mu zelo ustreza, je eden boljših na tej podlagi. Lepo ga je gledati in njegov napredek,« je o mladem Južnokorejcu dejal Čilić, o Federerju pa pristavil: »Roger je vedno agresiven. Mislim pa, da se lahko s svojo igro, z dobrim servisom, z dobrimi udarci z osnovne črte kosam z njim. Ne smem mu dovoliti, da prevzame nadzor nad igro.« Za Hrvata bi zmaga pomenila drugi karierni grand slam naslov, po tem ko je leta 2014 osvojil odprto prvenstvo v New Yorku.