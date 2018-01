Mačka, ki je pred leti na družbenih omrežjih zaslovela zahvaljujoč svojemu čemernemu obrazu, te dni slavi zmago na sodišču. Pred časom je namreč njena lastnica vložila tožbo zoper podjetje, ki je prekoračilo dovoljenja glede uporabe njene podobe. Podjetje Grumpy Cat Limited, ki stoji za čemerno mačko Grumpy, je namreč s podjetjem Grenade leta 2013 sklenilo pogodbo, po kateri lahko ta prodajalec kave in kavnih napitkov na enem od svojih izdelkov uporablja mačkino podobo. Kot navaja BBC, je s prodajo pravic do rabe podobe Grumpy cat, mačke, katero pravo ime je Tardar Sauce, njena lastnica takrat zaslužila 150.000 dolarjev (približno 120.000 evrov).

Te dni se je na zveznem sodišču v Kaliforniji končal postopek, v katerem je podjetje Grumpy Cat Limited zaradi prekoračitve pravic do uporabe podobe mačke Grumpy tožilo podjetje Grenade. To je imelo pravico do uporabe mačkine podobe na svojem izdelku »Grumpuccino«, ne pa tudi za prodajo ostalih izdelkov z mačkino podobo. Nedavno so namreč pričeli s prodajo pražene kave in majic s podobo čemerne mačke.

Sodišče je razsodilo v korist mačke in določilo, da mora podjetje Grenade plačati 710.00 dolarjev (približno 572.000 evrov). Kot poroča Guardian, je bila mačka med sodbo prisotna na sodišču.