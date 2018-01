Javanski makaki Hua Hua in Zhong Zhong sta se skotili pred šestimi oz. osmimi tedni v Inštitutu za nevrologijo na Kitajski akademiji znanosti v Šanghaju in sta rezultat tehnike prenosa jedra somatske celice (SCNT).

Z isto tehniko klonirali več kot 20 živalskih vrst To tehniko so zaenkrat uporabili za kloniranje več kot 20 različnih živalskih vrst, med njimi psov, prašičev in mačk, primati pa so se izkazali za zelo težavne. Eden od soavtorjev raziskave Poo Muming je za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnil, da bi teoretično lahko s to tehniko klonirali tudi ljudi, vendar so se sami osredotočili na kloniranje v namene raziskovanja medicine. Nekega dne bodo namreč lahko s to tehniko ustvarili velike populacije identičnih opic, ki bi jih lahko uporabili v raziskovalne namene ter se tako izognili testiranju na opicah iz divjine. »Njihovo genetsko ozadje je raznoliko, niso identične, zato potrebuješ veliko opic. Iz etičnih razlogov menim, da bodo klonirane opice bistveno zmanjšale število opic, ki jih uporabljajo za testiranje zdravil,« je dejal Poo. Opice pogosto uporabljajo v raziskavah različnih možganskih obolenj, med njimi na primer Parkinsonove bolezni, raka ipd.

Uspešna le ena metoda Tokrat so kitajski znanstveniki uporabili tehniko SCNT, vendar so jo posodobili, je pojasnil znanstvenik William Ritchie, ki je sodeloval pri kloniranju Dolly. Postopek temelji na tem, da jedro celice darovalke prenesejo v jajčece, ki so mu predhodno odstranili jedro. »Poskusili smo več različnih metod, a le ena je bila uspešna,« je dejal eden od avtorjev raziskave Sun Qiang. Poskusili so namreč s celicami odraslih darovalcev, vendar so ti kloni poginili v nekaj urah po skotitvi. Uspešni so bili, ko so vzeli fibroblast opičjega zarodka. Postopek so izpolnjevali kar tri leta, saj je to zelo občutljiv postopek, ki ga je potrebno opraviti čim hitreje, saj tako povzročijo najmanjšo škodo jajčecu.