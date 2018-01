Danska teniška igralka Caroline Wozniacki je le še zmago oddaljena od svojega prvega naslova na turnirjih velike četverice v karieri, potem ko je v polfinalu odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu premagala nepostavljeno Belgijko Elise Mertens. Wozniackijeva je po uri in 37 minutah igre slavila s 6:3 in 7:6 (2) in se kot prva uvrstila v finale. V sobotnem finalu se bo 27-letna Danka, ki se je po OP ZDA (2009 in 2014) še tretjič prebila do finala grand slama, pomerila z Romunko Simono Halep, ki je bila v polfinalu boljša od Nemke Angelique Kerber. Halepova je zmagala po treh nizih s 6:3, 4:6 in 9:7, v zadnjem je rešila tudi dve zaključni žogici, in bo prvič zaigrala v finalu Australian Opna.

»Kar tresem se. Zelo sem čustvena po tej zmagi. Vedela sem, da bo zelo težko. Angelique je udarjala od vsepovsod. Vesela sem, da sem se ji lahko upirala. Hvala vsem za podporo. Pomagala mi je,« je po dvoboju z Nemko dejala Halepova in se dotaknila še finalnega obračuna z Wozniackijevo: »Zelo jo spoštujem. Vem, da bo spet podobno. Morala bom veliko teči, zato se moram dobro spočiti. Želim igrati najbolje, da lahko verjamem v zmago in da ne razmišljam o naslovu.«

Telo zadovoljna je tudi Wozniackijeva, zatem ko se je tretjič uvrstila v finale grand slama in prvi po US Opnu 2014. »Vedno sem verjela vase, čeprav je bilo za mano tudi težko obdobje s poškodbami. To je bilo zlasti psihično težko. Ko sem to premagala, sem vedela, da lahko ostanem zdrava, da lahko trdo delam in da igram dovolj dobro,« je še povedala danska tenisačica.

Trdo delo se ji je obrestovalo lani, ko je igrala v osmih finalih, zmagala pa je v Tokiu in na zaključnem turnirju. Če zmaga še v finalu v Avstraliji, bo spet prevzela prvo mesto na lestvici WTA – šest let po tem, ko je bila nazadnje na vrhu.