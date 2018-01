AVK ta čas o največjem medijskem prevzemu

Agencija za varstvo konkurence (AVK) v tem času, ko ne vemo, ali ima zakonitega direktorja ali ne, odloča o enem svojih najpomembnejših postopkov, in sicer v zvezi z vlogo družbe Slovenia Broadband, ki želi za 230 milijonov evrov kupiti medijsko hišo Pro Plus. AVK je na podjetje Slovenia Broadband, ki ga je ustanovila korporacija United Group in ima sedež v Luksemburgu, naslovila več zahtev za dopolnitev vloge in dodatne podatke. »Na te še ni prejela vseh odgovorov,« so sporočili iz AVK. Postopek se tako vleče.