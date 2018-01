»Niti najmanj me ne preseneča, da so inšpektorji začasno zaprli mesnopredelovalni obrat Mesnine dežele Kranjske. Glede na to, da člani našega sindikata v tem podjetju že dalj časa opozarjajo na nemogoče razmere, v kakršnih morajo delati, in glede na vehemenco vodstva družbe me preseneča, da se to ni zgodilo že prej.« S temi besedami se je Evelin Vesenjak, predsednica Konfederacije novih sindikatov Slovenije (KNSS) – Neodvisnost, odzvala na naše včerajšnje poročanje, da je inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zaradi »ponavljajočih se resnih higiensko-tehničnih pomanjkljivosti, nezagotavljanja sledljivosti in varnosti živil, slabe odzivnosti vodstva na predpisane ukrepe…« v začetku tedna za najmanj en mesec zaprla eno največjih mesnopredelovalnih podjetij – Mesnine dežele Kranjske (MDK) s sedežem v ljubljanskem Zalogu.

Težave tudi s čistočo Vse od lanskega junija so inšpektorji redno obiskovali družbo MDK, ji izdali številne ureditvene odločbe in občasno zapirali posamezne prostore. Iz inšpekcijske odločbe o začasnem zaprtju vsega podjetja je mogoče razbrati, da so na pomanjkljivosti naleteli domala povsod. Vodstvo družbe so med drugim opozarjali, da je treba za vse živali, ki prispejo v klavnico, zagotoviti pitno vodo, temeljito očistiti hleve, odpraviti poškodbe, preprečiti izcejanje tekočine na dvorišče, pokositi travo okoli obrata… Inšpektorje so lansko poletje zmotile tudi neugledne sanitarije, ki so jih uporabljali zaposleni, zato so med drugim predpisali njihovo temeljito čiščenje z razkuževanjem, odpravo zamakanja in iztekanja vode iz umivalnikov, pisoarjev in straniščnih školjk. Za nekaj časa so tudi prepovedali njihovo uporabo. Septembra lani so inšpektorji v MDK začasno prepovedali tudi čiščenje črev, ker družba ni pravočasno odpravila pomanjkljivosti. Med poznejšimi pregledi so tudi ugotovili, da vrata hladilnice vamparne ne tesnijo in se ne zapirajo, da se na stropu lušči barva, da sta ne več mestih opazna kondenz in plesen. »Kotel za kuhanje vampov je umazan, na njegovem dnu so obloge vodnega kamna. Voda iz kotla izteka na tla, talni jašek ni očiščen, prav tako ne vozički za prevoz vampov…« so inšpektorji med drugim opazili v vamparni MDK.

Prepoved uporabe 95 ton mesa Oktobra lani so inšpektorji vzeli pod drobnogled tudi razsekovalnico in hladilnico na oddelku govejega in svinjskega mesa ter med drugim odredili popravilo poškodovanih tal, sten, stropov in vrat, generalno čiščenje prostorov in opreme…, a marsikaj od tega niti konec leta 2017 še ni bilo postorjeno. Že lanskega avgusta je inšpekcija za varno hrano in veterinarstvo vodstvu MDK naložila, da mora zaposlene seznaniti z dobro higiensko in proizvodno prakso po načelih HACCP. A ker tudi v tem pogledu ni bilo ustreznega odziva, je 24. novembra lani MDK prepovedala promet in uporabo skoraj 95 ton svinjskega mesa. Kot smo poročali že včeraj, so potrošniki v nekaterih izdelkih MDK odkrili tudi reči (plastični delec in kamen), ki vanje ne sodijo. »Prisotnost tujkov v izdelkih je jasen znak neobvladovanja sistema HACCP, ki je orodje za ocenjevanje tveganj in vzpostavitev nadzornih sistemov, osredotočenih na preventive v proizvodnji,« piše v inšpekcijski odločbi o začasnem zaprtju MDK. Inšpektorji so samo v lanskem letu kar štirinajstkrat pristojne v MDK opozorili na pomanjkljivo higieno in vzdrževanje prostorov in opreme. Sedemkrat so opozorili na težave s slabo higieno klanja, devetkrat na težave z odstranjevanjem hrbtenjače. Zaznali so tudi, da je na liniji klanja premalo delavcev in da niso vsi usposobljeni za to delo…

»Prepočasno odpravljanje težav« Inšpektorji so tudi poudarili, da nosilec dejavnosti daljše obdobje ni odpravljal vseh ugotovljenih in odrejenih neskladij ter da se je slabo odzival na predpisane ukrepe, zato so se odločili za začasno popolno prepoved proizvodnje v Mesninah dežele Kranjske, ki so v lasti sežanske družbe Kras, direktor obeh podjetij in s tem odgovorna oseba pa je Edvard Fonda. Fonda nam je priznal, da so zaradi kadrovskih težav prepočasi odpravljali napake, na katere so jih opozarjali inšpektorji. Hkrati je zagotovil, da ugotovljene pomanjkljivosti ne ogrožajo zdravja potrošnikov in ne vplivajo na kakovost izdelkov MDK. Direktor je tudi prepričan, da bodo nepravilnosti odpravili v nekaj tednih, sindikalistka Vesenjakova pa ni tako optimistična. »Vse skupaj me žalosti, saj se utegne zgoditi, da bo zadeva šla tako daleč, da bodo delavci izgubili službe. Lastnik večinoma vlaga le v matično podjetje Kras v Sežani, medtem ko MDK spominja na taborišče,« je kritična sogovornica.