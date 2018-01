Čeprav so tekme v Fibini ligi prvakov za košarkarje Petrola Olimpije zgolj še formalnost, so sinoči na gostovanju pri Venezii vsaj v prvem polčasu pokazali veliko želje. V nadaljevanju je igra Ljubljančanov padla, gostitelji pa so bili izredno natančni predvsem pri metih za tri točke, saj so jih iz 28 poizkusov zadeli kar 15. Osmi poraz zmajev pomeni, da so izgubili tudi teoretične možnosti za napredovanje v drugi krog, resno pa v igri za prva štiri mesta niso bili prav v nobenem trenutku.

Ljubljančani, ki so na obračun k italijanskemu državnemu prvaku pripotovali brez dveh nosilcev Domna Lorbka in Devina Oliverja, so po uvodnih dveh minutah obračuna delovali podobno razbito kot v drugem polčasu nedeljske tekme proti Budućnosti. Po hitrem zaostanku 0:7 je trener Zoran Martić tako že vzel prvo minuto odmora in igralce pošteno oštel. Njegove besede so zalegle, razpoloženi Gregor Hrovat pa je svoje moštvo potegnil iz manjše luknje. Ko so zmaji ujeli nasprotnika, je ta izvedel novo ofenzivo in se z delnim izidom 8:0 znova odlepil ter v mini seriji Olimpiji uprizoril pravo šolo kroženja žoge v napadu. A tudi v tem primeru se slovenski državni prvak ni zlomil in je našel način, da ujame priključek. Na začetku druge četrtine je prvi točki po vrnitvi vknjižil Mirza Begić, nekaj minut kasneje pa je s črte prostih metov eno dosegel tudi Issaf Sanon, ki mu je Martić v drugi četrtini ponudil zajetno minutažo. Osemnajstletni Ukrajinec je predvsem v obrambi pokazal veliko želje, medtem ko se mu v napadu s soigralci še poznata mladost in neuigranost.

Potem ko je Olimpiji po prvem polčasu še uspelo držati korak z Venezio, je v drugega znova vstopila mlačno. Ponovil se je scenarij z začetka tekme, saj je Martić znova hitro zahteval minuto odmora in še enkrat za krajše obdobje dvignil svoje igralce. A nato so sledile katastrofalne štiri minute, v katerih so gostitelji dosegli delni izid 12:0, ušli na 18 točk prednosti in tako rešili vprašanje o končnem zmagovalcu. Ni naključje, da sta v tem obdobju skupaj na parketu pri Olimpiji igrala Dražen Bubnič in Bojan Radulović, za katera se je potrdilo tisto, kar se kaže že vso sezono – za to raven košarke enostavno ne premoreta dovolj kakovosti in znanja.

»Večino tekme smo igrali dobro v obrambi, a imeli nekaj črnih minut v prvi in tretji četrtini. V tretji smo naredili še nekaj neumnosti v napadu, ob tem pa so košarkarji Venezie zadevali kot za stavo še za tri točke. Ko je nasprotnik tako razigran, je težko upati na presenečenje,« je po tekmi misli strnil trener Olimpije Zoran Martić.

Drugi izidi 12. kroga v skupini C: Banvit – Rosa Radom 74:64 (Vidmar sedem točk za Banvit), AEK – Strasbourg 87:88, Estudiantes – Bayreuth 68:76.

Fibina liga prvakov, skupina C 1. Banvit 12 9 3 944:881 21 2. Estudiantes 12 7 5 948:911 19 3. Bayreuth 12 7 5 975:951 19 4. Strasbourg 12 7 5 925:911 19 5. UR Venezia 12 7 5 973:960 19 6. AEK 12 6 6 986:958 18 7. Olimpija 12 4 8 867:950 16 8. Rosa Rad. 12 1 11 876:972 13