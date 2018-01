Upravno sodišče je v začetku decembra lani na podlagi pritožbe Damijana Matičiča odločilo, da je odločba ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška, s katero je sredi lanskega leta imenoval Andreja Matvoza za direktorja agencije za varstvo konkurence (AVK), nezakonita. Minister naj bi z izdajo odločbe bistveno kršil pravila postopka ter posledično lahko tudi nepravilno ugotovil dejansko stanje in kršil materialno pravo. Okoliščine, ki so privedle do Matvozovega imenovanja, hkrati preučuje tudi policija.