Še letos bi lahko stekla gradnja Palače Šumi ob Slovenski cesti, ki jo sicer napovedujejo že več kot desetletje. A kaže, da tokrat ne gre le za prazne napovedi, saj so v družbi KD Kvart, ki stoji za to naložbo, v zadnjih mesecih storili nekaj pomembnih korakov za zagon nasedlega projekta. Dokumentacija za pridobitev novega gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja je gotova, zadnjo so ravno te dni v agenciji za okolje razgrnili, pripombe zainteresirane javnosti pa zbirajo še do 15. februarja.

Projekt, vreden med 35 in 40 milijonov evrov, so spremenili predv