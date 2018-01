Ko je leta 1988 na zimskih olimpijskih igrah v Calgaryju nastopila ekipa boba z Jamajke, so skupaj s skakalcem Edijem Orlom v hipu postali zvezdniki. Pa ne zaradi svojih športnih uspehov, temveč zaradi nenavadnosti. Če so v smučarskih skokih nemudoma pravila spremenili tako, da popolni eksoti ne morejo več nastopati, je v bobu to še mogoče.

Tako bosta letos ledino orali dve moštvi. Ne v moški konkurenci, temveč v ženski. Jamajka je na led poslala žensko ekipo v bobu. Jazmine Fenlator - Victorian, Carrie Russell in Audra Segree so nekdanje sprinterke. Carrie Russel je celo dobitnica zlate medalje v štafeti 4 krat 100 metrov na svetovnem prvenstvu v atletiki leta 2013. Fenlator-Victorianova pa že ima olimpijsko izkušnjo, saj je bila v ameriški ekipi boba na olimpijskih igrah v Sočiju. Nato je prevzela očetovo jamajško državljanstvo in se odločila, da bo v šport vnesla malo raznolikosti z jamajško žensko ekipo v bobu. Denar za trening in nastope so zbirale prek spleta z darovalskimi akcijami. V začetku januarja so izpolnile normo in 30 let po moški ekipi bo Jamajka imela tudi žensko olimpijsko ekipo v bobu. Trenira jih nemška tekmovalka v bobu Sandra Kiriasis in napovedujejo, da se bodo na olimpijskih igrah uvrstile med deseterico.

Konkurenco jim bodo delale nigerijske tekmovalke, ki bodo prve v zgodovini predstavljale afriške ženske v tekmovanju v bobu na olimpijskih igrah. »To je tako, kot bi sedle v kanto za smeti in se spustile po hribu.« Tako so članice nigerijske ekipe boba ljudem doma opisovale, v kakšnem športu bodo tekmovale. Ena izmed njih je bila ob prvem spustu zelo razočarana, saj so ji izkušnjo opisovali kot spust z vlakcem smrti, njej pa se je zdelo, da gre le za nekaj ovinkov in zaviranje. Toda Seun Adigun, Ngozi Onwumere in Akuoma Omeoga so bile odločene, da se bodo kvalificirale na olimpijske igre – in so se. Tudi one so bile prej tekmovalke v atletiki, vse so odrasle v Teksasu, trenirajo pa v Kanadi. »Mrzlo je, res je zelo zelo mrzlo,« je v predstavitvi na BBC priznala Seun Adigun.