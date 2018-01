Rekreativci lahko izbirajo med 12,5 ali 29 kilometrov dolgo preizkušnjo, ki jo morajo trije tekači preteči skupaj. Tek se bo v soboto, 5. maja, začel ob 9. uri, prijave pa zbirajo do 20. aprila. Prijavnina znaša deset evrov za trojko, vključuje pa tudi tri čipe za merjenje časa na progi. Tekači, ki imajo lastniške čipe, teh na prireditvi ne bodo mogli uporabiti.

To je novost, saj je do zdaj veljalo, da so tekači plačali uporabo čipa (tri evre na osebo ali devet evrov na trojko), tisti, ki imajo svoj čip, pa tega stroška niso imeli. »Uporaba lastniških čipov ni mogoča zaradi prehoda na nov sistem,« so zapisali v društvu Timing Ljubljana. Na rekreativnem pohodu okoli Ljubljane predhodne prijave niso potrebne. Kot so sporočili iz društva, so že oktobra lani za vse pohodnike, ki Poti spominov in tovarištva ne obiščejo le na dan prireditve, temveč jo obiskujejo tudi med letom, ob trasi namestili stacionarne žige.

Vsi lokali, kjer so žigi, namreč niso vedno odprti, so odločitev pojasnili v društvu in dodali, da so se nekatere kontrolne točke zaradi tega nekoliko premaknile, so pa načeloma postavljene v bližini lokalov ob poti. Ob tem obiskovalce še opozarjajo, da ob stacionarnih žigih ni blazinice za žigosanje, zato naj jo imajo pohodniki s seboj.