Vpis v osnovne šole bo letos potekal v ponedeljek, 12. februarja, in torek, 13. februarja, od 8. do 12. ure ter od 16. do 19. ure. Kot ob tem pojasnjujejo na ljubljanski mestni občini, morajo starši v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili šest let. Na osnovnih šolah bodo tako vpisovali otroke, ki so rojeni leta 2012, osnovnošolsko izobraževanje pa bodo začeli v šolskem letu 2018/2019.

