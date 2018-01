Včeraj me je farmacevtka v moji lekarni odslovila, češ da zaradi dan prej izdanega recepta in zaradi stavke ne morem dobiti predpisanih zdravil. Da naj pridem po 13. uri.

Lekarne so gotovo ključni člen v industriji zdravil. So mesto, kjer farmacevtski proizvod dobi končnega potrošnika, in so hkrati tudi mesto, kjer denar, velike količine visokooplemenitenega denarja, prično teči nazaj k proizvajalcu. Stavke farmacevtskih delavcev skoraj ni mogoče drugače razumeti kot bitko za prerazporeditev deležev marž znotraj te visokodonosne panoge. Če farmacevtke v lekarnah tako mislijo, imajo do bitke za še večje deleže vso pravico. Vendar naj problem rešijo s svojimi delodajalci oziroma znotraj panoge in ne na plečih potrošnikov.

Lekarnarica me je ob odslovitvi prosila za razumevanje. Sporočam ji, da za njihovo stavko nimam nobenega razumevanja. Celotna veriga se namreč financira prav iz mojega – potrošnikovega denarja. Zato nisem pripravljen na neugodnosti ob nabavi.

Svojega poslanca in vlado pa opozarjam, da ju bom pozorno opazoval. Vsako popuščanje lekarniškemu lobiju oziroma interesom, ki jih stavka v lekarnah zastopa, me bo vzpodbudilo, da bom na bližajočih volitvah zagotovo glasoval proti njim. Stavka v lekarnah v tej obliki je moralno sprevržena stavka.

Rado Krušič, Žalec