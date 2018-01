Stavka da, toda kdaj in proti komu?

Naj takoj napišem, da na svetu ni države, ki bi normalno funkcionirala ob dejstvu, da bi jo od rojstva do danes neovirano plenili. To pa pomeni, da državi ali državici slej ko prej ali prej ko slej zmanjka fičnikov, pa čeprav je rojena pod srečno zvezdo kot naša. 25 let neoviranega plenjenja se pač mora poznati. Ti sindikati, ki so včeraj pričeli zavirati delo, in tisti, ki še nameravajo – recimo Štrukljevi –, so v četrtstoletni zamudi, saj bi bilo prav, da bi začeli stavke ob začetkih plenjenja, to je leta 1992, in to proti pravosodju, tožilcem in sodnikom, ki so tajkunizaciji Slovenije dali prosto pot. No, in ker se to dogaja tudi danes, si podpisani dovoljujem napisati predlog.