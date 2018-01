Lani je bil zmagovalec Batman proti Supermanu: Zora pravice, letos pa najbolje oziroma najslabše kaže zadnjim Transformerjem, ki so nominirani v skoraj vseh kategorijah, in Petdesetim odtenkom teme, ki jim grozi sedem malin, tudi za najslabši film. V tej kategoriji so poleg omenjenih dveh filmov še Film o emodžijih, Mumija in Obalna straža.

Med igralkami so nominirane Katherine Heigl (Unforgettable), Dakota Johnson (Petdeset odtenkov teme), Jennifer Lawrence (Mati!), Tyler Perry (Boo! 2: A Madea Halloween) in Emma Watson (V mreži), med igralci pa Tom Cruise (Mumija), Johnny Depp (Pirati s Karibov: Salazarjevo maščevanje), Jamie Dornan (Petdeset odtenkov teme), Zac Efron (Obalna straža) in Mark Wahlberg (Očka proti fotru 2 in Transformerji: Zadnji vitez).