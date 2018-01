Kaj se je aprila lani dogajalo v središču Tržiča, da je policist sprožil opozorilni strel, poskušajo dognati v nadaljevanju sojenja zoper Duška Krupljanina, obtoženega napada na uradno osebo. Medtem ko je sodišče zaslišalo že precej prič, zdaj poskušajo ugotoviti, kaj se je dogajalo s posnetki občinskih nadzornih kamer. Ti so tako na sodišče kot k zagovorniku Duška Krupljanina, odvetniku Jaku Šarabonu prispeli v nenavadni obliki. V približno uri in pol posnetkov je namreč po besedah tožilstva in obrambe kar 24 prekinitev, in to po besedah zagovornika ravno med ključnim dogajanjem.

Posnetki sprožajo vrsto vprašanj Kot priča je danes na sodišču nastopila nekdanja uslužbenka Občine Tržič Eka Zehra Zadnikar. Povedala je, da so nadzorne kamere v Tržiču resda v lasti občine, vendar posnetke hrani pogodbeno podjetje. Sama se s posnetki sicer ni ukvarjala, poskrbela je le, da so jih tisti, ki so zanje zaprosili, denimo za razjasnitev okoliščin prometnih nesreč, prejeli. Kot je dejala, je morda deset minut spremljala sliko z nadzornih kamer v drugih primerih, vendar ta ni bila prekinjena. Sodnica Andrijana Ahačič je nadaljevanje sojenja napovedala za prihodnji mesec. Poleg zaslišanja prič si bo sodišče pomagalo tudi z izvedencem s področja uporabe pooblastil in prisilnih sredstev policije. Kot smo že poročali, je sodnica Ahačičeva lani pol leta zapora dosodila mlajšemu bratu Duška Krupljanina Danijelu, ki je bil prav tako udeležen v incidentu. Krivdo na predobravnavnem naroku je priznal, a ker je toliko časa na sojenje čakal v hišnem priporu, mu za zapahe ni bilo treba. Opozoril pa je, da je priznal zgolj to, da je napadel policista, vendar da so se stvari odvijale drugače, kot je zapisano v obtožnici.