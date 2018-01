Zmaga proti Češki, zmaga ali remi Danske proti Makedoniji in remi med Nemčijo in Španijo – to je bil slovenski recept za napredovanje v polfinale v Zagrebu, a so Slovenci nepričakovano padli že na prvi (lastni) oviri in poskrbeli za predčasen odhod v domovino. Razočarani so Hrvaško zapustili že po današnji večerji in se z avtobusom odpeljali proti Sloveniji. Že začetek tekme proti Češki je pokazal, da na jubilejnem, desetem medsebojnem dvoboju niso bili pravi, saj so – z redkimi izjemami – delovali dokaj brezvoljno in brezkrvno. Čehi, ki bi jim skalp Slovenije (ob remiju med Nemčijo in Španijo) prinesel celo polfinale, so to izkoristili in predvsem po fantastični predstavi vratarja Tomaša Mrkve (v prvih 20 minutah je član nemškega drugoligaša Hamm Westfalen zbral 11 obramb, skupno 19) vodili že z 12:7. Marko Bezjak je v prvem polčasu dobil dva močna udarca v obraz, za kar sta sodnika upravičeno pokazala neposredna rdeča kartona Janu Stehliku in Leosu Petrovskemu.

Čehom se je po visokem vodstvu zgodil 11-minutni strelski mrk, ki so ga Slovenci kaznovali s petimi zaporednimi goli in izenačenjem na 12:12. Vujovićeva četa, ki je imela v prvem polčasu le 41-odsotno uspešnost pri strelih (27-11), se je po burnih selektorjevih besedah v garderobi le predramila in po šele drugem vodstvu na tekmi (16:15) je kazalo, da bo le strla češki odpor. A sledil je niz petih golov reprezentance, ki devetič nastopa na EP in ki je svojo najboljšo uvrstitev dosegla na prvem v Španiji 1996 (šesto mesto), in vodstvo z 20:16. Predvsem po zaslugi Vida Kavtičnika in Gašperja Marguča, ki sta vsak svojih pet golov dosegla v drugem polčasu, so Slovenci le vzpostavili ravnotežje, v končnici pa dvakrat povedli za dva (25:23, 26:24). Vseeno so imeli Čehi v zadnjem napadu priložnost za zmago, a je 203 centimetre visoki levoroki ostrostrelec Stanislav Kašparek zadel okvir vrat (zaradi tega je tekmo končal v solzah), z remijem pa sta bili obe ekipi nezadovoljni, saj sta že predčasno izgubili teoretične možnosti za polfinale.

Borut Mačkovšek je proti Češki na igrišču preživel le 19 minut, dosegel samo en gol in se prav tako utopil v slovenskem sivem povprečju. »Nikakor nismo podzavestno podcenjevali Čehov, saj gre za odlično reprezentanco in odkritje EP. Razočaranje v našem taboru je ogromno. Nismo padli psihološko, ampak prej fizično. Igra nam ni stekla tako, kot smo si želeli in načrtovali, nismo bili takšni, kot bi morali biti in kot znamo biti. To bo še nekaj časa bolelo, a šport je včasih zelo krut, saj si enkrat zmagovalec, drugič poraženec,« je ocenil Borut Mačkovšek. Po mnenju Izolana sta sodnika v zadnjih sekundah naredila napako, ko je eden od Čehov v napadu po izgubljeni žogi podrl Marguča na tla in nista prekinila igre. »Gašperjevo podajo sem sicer ujel, a me je pred strelom prehitela sirena. Sodnika bi morala ob prekršku nad Gašijem po pravilih ustaviti igro in Čeha izključiti za dve minuti, kar avtomatično pomeni sedemmetrovko. Žal tega nista storila in sta nas oškodovala za 'penal', iz katerega bi lahko dosegli zmagoviti gol. A zdaj je nesmiselno stokati.«

Ko je selektor Veselin Vujović po tekmi prišel v mešano cono za novinarje, se je mnogim zazdelo, da se zaradi razočaranja komaj bori s solzami. »Če iskreno povem: pričakoval sem, da bomo premagali Čehe. Že pred tekmo sem dejal, da bo prednost eni ali drugi ekipi prinesla svežina igralcev z rezervne klopi, a žal pri nas ni bilo učinka teh igralcev. Poleg tega smo imeli katastrofalen učinek na položaju krožnega napadalca v obrambi in napadu, škripalo je še na nekaterih drugih položajih. V odločilnih trenutkih nismo imeli znanja in sreče. Takšne dramatične končnice so kot ruleta, v kateri lahko dobiš ali izgubiš. V zadnjem delu smo se malce kockali v igri in veliko tvegali, saj smo vedeli, da nam točka ne koristi. Očitno smo prepozno vključili motorje,« je dejal Veselin Vujović. Tudi Črnogorec je prepričan, da sta sodnika v zadnjih sekundah naredila napako v škodo Slovenije: »Ker nista ustavila igre, čeprav bi jo morala, sta nam – po njunem prepričanju – dala prednost, da lahko v dveh sekundah dosežemo gol, kar pa je nemogoče. To je tako, kot če bi vam rekel, da imate do letališča 40 kilometrov, letalo pa poleti čez nekaj minut. Dobili smo navidezno prednost, v resnici pa smo bili oškodovani, saj bi morali dobiti sedemmetrovko.«

Slovenija – Češka 26:26 (11:12) Arena Varaždin, gledalcev: 2873, sodnika: Fonseca in Santos (oba Portugalska). Slovenija: Skok (2 obrambi), Kastelic (10 obramb), Blagotinšek, Verdinek, Marguč 4 (2), Kavtičnik 6 (1), Janc, Potočnik 2, Cingesar 3, Zarabec 5, Bezjak 2, Žabič 1, Mačkovšek 1, Mlakar 1, Leban, Suholežnik 1. Češka: Mrkva (19 obramb), Galia (1 obramba), Hrstka 1, Bečvar 2, Landa, Horak 1, Kotrc, Kašparek 4, Štehlik, Slachta, Petrovsky, Zdrahala 9 (2), Čip 5, Svitak, Mubenzem 3, Zeman 1. Sedemmetrovke: Slovenija 4 (3), Češka 2 (2). Izključitve: Slovenija 4 minute, Češka 8. Igralec tekme: Tomaš Mrkva (Češka). Rdeča kartona: Steklik (19), Petrovsky (29). Semafor: 1:3 (4), 3:6 (8), 4:8 (11), 7:12 (21), 12:12 (31), 15:14 (36), 16:20 (44), 20:20 (49), 23:23 (53), 25:23 (55), 26:24 (56)

Izjave po tekmi s Češko * Veselin Vujović, selektor Slovenije: »Pred in med tekmo sem vseskozi poskušal moje varovance prepričati, da bo tekma s Čehi izjemno zahtevna, kar je potrdil prvi polčas. Čehi so povedli z veliko razliko in veliko truda je bilo potrebnega z naše strani, da smo nadoknadili zaostanek, pri tem pa porabili tudi veliko energije. Upal sem, da bo tehtnico na našo stran nagnila svežina mojih igralcev s klopi, na tekmi s Češko pa tega ni bilo. Učinek krožnih igralcev je bil katastrofalen, v napadu in obrambi smo naredili odločno preveč napak, veliko smo grešili v napadu. Navkljub temu smo si v končnici priigrali dva gola prednosti, a tega nismo znali unovčiti. Na sodnike se ne bom izgovarjal, a v končnici tekme sta dosodila sporno sedemmetrovko v našo škodo, v našem zadnjem napadu pa nista dosodila sedemmetrovke v našo korist, čeravno bi jih po pravilih morala. Upal sem na zmago, v odločilnih trenutkih pa nismo imeli sreče in znanja.« * Blaž Janc, reprezentant Slovenije: »Razočaranje je izredno. Ni se izšlo po naših željah, borili smo se po svojih najboljših močeh in želeli zmagati, na koncu pa le remizirali.« * Blaž Blagotinšek, reprezentant Slovenije: »Češka v svetu rokometa pri gledalcih ne uživa velikega ugleda, a gre za ekipo, ki na tem prvenstvu igra odlična in je premagala Dansko ter dodobra namučila Nemčijo. V tekmo smo šli preveč medlo, dobili nekaj nepotrebnih golov, tudi češki vratar nam je povzročal velike preglavice. V drugem polčasu smo igrali dobro obrambo, na koncu nam je zmanjkalo sreče, morda tudi nekaj energije.«

Zlati ananas, teorija zarote in drobni tisk Na EP je danes kot bomba odjeknila novica, da tekma za končno peto mesto na Hrvaškem ne prinaša neposrednega nastopa na SP 2019, ki ga gostita Nemčija in Danska. Očitno je, da tudi v slovenskem taboru – kot v nekaterih drugih reprezentancah – niso dobro prebrali pravil EHF, v katerih (sicer v drobnem tisku) piše, da se z Eura 2018 na SP uvrsti le še ena reprezentanca, ne pa tri, mednarodna zveza IHF pa si je pridržala pravico dveh posebnih povabil (wild card). »Tekma za peto mesto ne odloča o ničemer. No, mogoče bo to obračun za simbolično lovoriko zlati ananas,« je v torek tik pred polnočjo kopico slovenskih predstavnikov sedme sile v novinarskem središču v Varaždinu presenetil Björn Pazen, ki piše članke za spletno stran EHF. Nihče ga ni jemal resno in vsi smo spet pomislili na kakšno teorijo zarote s strani EHF in IHF, kajti v uradnem pravilniku tekmovanja je pisalo, da se na SP 2019 (poleg aktualnega svetovnega prvaka Francije ter obeh gostiteljic) neposredno uvrstijo še tri najboljše reprezentance z EP 2018. A pravilnik v tiskani obliki, ki je krožil na EP, ni bil posodobljen, današnje jutro pa je pokazalo, da je imel Pazen prav. Predsedstvo EHF je že junija lani sklenilo, da bo z EP neposredno na SP 2019 odpotovala le ena (najboljša) reprezentanca, pri stari različici pa je v pravilniku z zvezdico označilo spremembo in v drobnem tisku zapisalo, da stara praksa (po trije najboljši neposredno na SP) v letošnjem primeru ne velja. V slovenskem taboru, ki je upal vsaj na jutrišnjo tekmo za peto mesto in možnost neposredne uvrstitve na SP, so očitno pozabili prebrati drobni tisk in niso imeli prave informacije o sistemu uvrščanja na SP. Ob podrobnem prebiranju pravilnika, ki je (vključno z drobnim tiskom) na voljo tudi na spletnih straneh EHF in IHF, reprezentance pa so ga dobile tudi v pisni obliki, bi že prej lahko ugotovili spremembo. Po porazu s Češko je priložnost Slovenije vsaj za igranje nepotrebne tekme za peto mesto splavala po vodi, v boju za nastop na SP pa jo junija čakata dve tekmi dodatnih kvalifikacij.