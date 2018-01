Tožilec je v sklepni besedi za Lipiča predlagal leto dni zapora, ki bi ga lahko odslužil z družbeno koristnim delom. Lipič in njegova zagovornica Sonja Dolinar pa sta predlagala oprostilno sodbo. Tožilec se o pritožbi na sodbo še ni odločil.

Lipiču je tožilstvo očitalo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, ker naj bi kot odgovorna oseba iz malomarnosti opustil dejanja, ki bi okoli 160 udeležencem mednarodnega spusta zagotovila varnost. Na Melincih, kjer se je čoln z Madžari prevrnil, po ugotovitvah tožilstva ni bilo redarjev, ki bi pomagali pri pristajanju čolnov v skladu z dovoljenjem za spust Upravne enote Ljutomer.

Razlog za nesrečo je bilo napačno ravnanje posadke

Sodišče je ugotovilo, da so redarji ob Muri bili, vendar njihova naloga ni poseganje v sam spust po reki oziroma spravljanje čolnov iz vode, kot je to razumelo tožilstvo. Glavni razlog za nesrečo pa je bilo napačno ravnanje posadke ob pristanku, predvsem vodnika čolna, ki je skočil iz čolna in ga v deroči vodi skušal potegniti k obali. Ker mu to ni uspelo, je čoln odneslo in je trčil v brod.

Madžarska posadka po ugotovitvah sodišča tudi ni upoštevala pozivov, naj se ob neurju, ki se je razbesnelo nad Muro, ustavijo in ostanejo v skupini z drugimi čolni, ampak je sama nadaljevala plovbo.

Lipič se je ves čas zagovarjal, da so za varnost poskrbeli v skladu s pravili, da na nesrečo ni imel vpliva, da so udeleženci pluli na lastno odgovornost in da je imelo vsako plovilo redarja. Skliceval pa se je tudi na priče, ki so trdile, da je bila posadka ponesrečenega čolna pod vplivom alkohola in da nekateri niso imeli reševalnih jopičev.

Zaslišani člani posadke so zanikali, da bi med spustom pili alkohol. Trdili so, da so imeli vsi reševalne jopiče, da niso dobili navodil o spustu v madžarščini in da niso slišali pozivov, naj se zaradi nevihte, ki se je razbesnela med spustom, ustavijo pod mostom.

Nesreča se je zgodila na 13. spustu s tradicionalnimi murskimi ladjami in gumijastimi čolni, ki se je začel na mostu čez Muro v Cmureku v Avstriji in bi se moral končati v Dekanovcu na Hrvaškem, v projektu pa so sodelovale tudi občine štirih držav ob Muri. Tega spusta od nesreče ni več.