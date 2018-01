Nemalo zvedavih pogledov je zjutraj pritegnila akcija preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada, ki so v bližini ljubljanskih Žal lovili in ujeli osumljena preprodaje prepovedanih drog. Akcija je namreč vsebovala vse, kar imajo dobre filmske akcije: policijski pregon, zaletavanje v policijsko vozilo, beg osumljencev in spektakularno aretacijo.

Kot je pojasnil tiskovni predstavnik policije Drago Menegalija, preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada zbirajo obvestila in izvajajo nujna preiskovalna dejanja v preiskavi kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Prijeta sta bila dva osumljenca, ki ju bodo zdaj obremenili še z ovadbo zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

»Kriminalisti so v bližini krožišča Žale s civilnim službenim vozilom policije na predpisan način, s svetlobnimi in zvočnimi znaki, ustavljali vozilo, v katerem sta bila osumljenca. Voznik je zato, da bi se izognil prijetju, namerno trčil v vozilo kriminalistov, drugi pa je poskušal s kraja pobegniti, kar so mu kriminalisti preprečili in ju na kraju obvladali. V postopku so uporabili prisilna sredstva, pri čemer pa nihče ni bil poškodovan,« je pojasnil Menegalija. Policija zaradi varovanja nadaljnjega predkazenskega postopka ne more podati drugih informacij.