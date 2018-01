Potem ko so bile od sobote ponoči zaradi političnega spora o financiranju zvezne vlade med demokrati in republikanci zaprte institucije, ki štejejo pod ameriško zvezno vlado, te od včeraj znova delujejo. V treh dneh, ko vladne institucije niso delovale, je Bela hiša objavila serijo fotografij Donalda Trumpa med delom. Sporočila objavljenih fotografij res ni težko razbrati: »Poglejte, kako trdo predsednik dela, da bi vladne institucije čim prej znova delovale!«

Ideja sama po sebi ni napačna, nekoliko pa se je zataknilo pri izvedbi. Nihče namreč ni opazil, da je predsednikova miza povsem prazna, zaradi česar je nekoliko težko verjeti, da Trump zares tako zelo gara.

Nejeverna je tudi zgodovinarka Dr. Honor Sachs z univerze Western Carolina, ki je svoje mišljenje izrazila ne twitterju: »Hej, ljudje, ki se spoznate na pisalne mize: je to videti kot miza človeka, ki dela?«

Hey, all you People Who Know Desks: Does this look like the desk of somebody who works? #desktwitter#iknowyouareouttherehttps://t.co/hrKMeN1ZAo