Predstavniki 11 držav azijsko-pacifiške regije so v četrtek popoldne dosegli dogovor o vsebini transpacifiškega partnerstva, je po poročanju tujih tiskovnih agencij povedal kanadski premier Justin Trudeau. Po njegovih besedah bo dogovor dvignil gospodarsko rast in odprl vrata za ustvarjanje novih delovnih mest.

ZDA so pod vodstvom ameriškega predsednika Donalda Trumpa januarja lani izstopile iz dogovora o partnerstvu, preostale države - Avstralija, Brunej, Kanada, Čile, Japonska, Malezija, Mehika, Nova Zelandija, Peru, Singapur in Vietnam - pa so nadaljevale s pogajanji.

Pogajanja o oblikovanju partnerstva so se začela že leta 2009, ko je takratni ameriški predsednik Barack Obama želel doseči nov dogovor, ki bo izpostavljal pomen odprtega trga in zvišanja kakovosti delovnih mest. To pa se je spremenilo z novo trgovinsko politiko, ki jo vodi Trump, ki se bo v petek udeležil foruma. Tam bo predstavil politiko Najprej Amerika.